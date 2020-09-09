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РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.

«Единственная ситуация, по которой на экспертной комиссии была хоть маломальская дискуссия. Но в итоге большинством голосов принято решение продолжить игру. Арбитр поступил правильно. Присутствует лёгкий, незначительный контакт, возможно, его даже и нет, трудно определить. Игрок делает два шага после этого и, видя, что потерял мяч, падает. Дополнительным косвенным подтверждением правоты арбитра является то, что Азмун при падении на газон держался за левую икроножную мышцу, хотя контакт был в районе ступни. На наш взгляд, решение продолжить игру абсолютно верное», — сказал член ЭСК Юрий Баскаков.

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