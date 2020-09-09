РФС вынес вердикт по спорным моментам в матчах ЦСКА с «Ахматом» и «Краснодаром»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза прокомментировала спорные эпизоды из матчей московского ЦСКА с грозненским «Ахматом» (3:0) и «Краснодаром» (1:1) в матчах 5-го и 6-го туров Российской Премьер-Лиги.
«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ФК «Ахмат» на 66-й минуте. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 9-й минуте матча с „Краснодаром“, — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
ЦСКА, набрав в шести турах 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является московский «Спартак».
В следующем туре ЦСКА встретится со «Спартаком». Матч состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.
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