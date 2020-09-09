Ловрену подарили копию трофея АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прислал защитнику «Зенита» Деяну Ловрену уменьшенную копию чемпионского трофея английской Премьер-лиги.
«Какой отличный подарок! Спасибо!» — такой подписью сопроводил Ловрен фото, опубликованное на его странице в «Инстаграме».
В письме, направленном Деяну Ловрену, Хендерсон отметил, что «Ливерпуль» нельзя представить без хорватского защитника.
Хорватский игрок перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля.
- 9 сентября 2020
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