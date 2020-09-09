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Ловрену подарили копию трофея АПЛ

Ловрену подарили копию трофея АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прислал защитнику «Зенита» Деяну Ловрену уменьшенную копию чемпионского трофея английской Премьер-лиги.

«Какой отличный подарок! Спасибо!» — такой подписью сопроводил Ловрен фото, опубликованное на его странице в «Инстаграме».

В письме, направленном Деяну Ловрену, Хендерсон отметил, что «Ливерпуль» нельзя представить без хорватского защитника.

Хорватский игрок перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля.

Ловрен объяснил, почему он решил перейти из «Ливерпуля» в «Зенит»
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