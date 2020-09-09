Братья Кокорины и Соболев побывали на матче «Спартака-2»

Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл, побывали на матче 8-го тура Футбольной национальной Лиги между «Спартаком-2» и калининградской «Балтикой» (0:2). За «Балтику» играет друг Кокорина полузащитник Алан Чочиев.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживал матч арбитр Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Вячеслав Бочков (Сочи) и Андрей Образко (Ставрополь).



Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Ильнур Альшин. В начале второго тайма гости увеличили разрыв в счёте, гол на 52-й минуте забил Ян Казаев.



«Балтика», набрав 17 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на четвёртом месте.