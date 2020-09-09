Чилвел и Зиеш не сыграют в матче 1-го тура АПЛ

Новички «Челси» Бенджамин Чилвел и Хаким Зиеш пропустят первый матч синих в новом сезоне АПЛ, сообщает 101greatgoals.com.

14 сентября «Челси» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Чилвел и Зиеш не сыграют из-за травм.

Зиеш получил травму в дебютном матче за «Челси». В товарищеской встрече с «Брайтоном» форвард ушёл с поля, хромая. В Зиеш подписал с лондонским клубом соглашение на пять лет.

«Челси» подписал контракт с Чилвелом 26 августа. Сумма трансфера не разглашается, но ранее издание The Telegraph сообщало, что «Челси» заплатит за футболиста € 55 млн. Чилвел подписал с лондонским клубом контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.