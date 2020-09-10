Витинья перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту»

Полузащитник «Порту» Витор Машаду Феррейра по прозвищу Витинья перешёл в «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте английского клуба. «Вулверхэмптон» арендовал футболиста до окончания сезона-2020/2021 с правом последующего выкупа.
«Витинья является важным подписанием и неотъемлемой частью наших трансферных планов. Он является особенным молодым талантом. Подписание Витиньи демонстрирует наши амбиции по дальнейшему развитию нашей основной команды и прогрессу на поле», — сказал исполнительный директор клуба Джефф Ши.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «волков».
20-летний Витинья является воспитанником «Порту». В прошлом сезоне хавбек принял участие в восьми матчах чемпионата Португалии (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
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