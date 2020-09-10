«Интер» рассчитывает сохранить Найнгголана в клубе на следующий сезон
Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан останется в миланском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В руководстве миланского клуба рассчитывают сохранить футболиста на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Найнгголана заинтересованы «Кальяри» и «Галатасарай. Однако, на данный момент «Интер» не ведёт переговоры ни с одним из этих клубов.
Раджа Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В минувшем сезоне хавбек в 26 матчах чемпионата Италии стал автором шести забитых мячей и семи результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.
«Бавария» не договорилась о выкупе Ивана Перишича. Игрок вернётся в «Интер»
- 10 сентября 2020
-
03:31
-
03:02
-
02:25
-
02:08
-
01:49
-
01:22
-
00:57
-
00:49
-
00:37
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:53
-
21:35
-
21:35
-
21:18
-
21:16
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:50
Партнерский контент