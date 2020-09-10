«Интер» рассчитывает сохранить Найнгголана в клубе на следующий сезон

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан останется в миланском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В руководстве миланского клуба рассчитывают сохранить футболиста на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах Найнгголана заинтересованы «Кальяри» и «Галатасарай. Однако, на данный момент «Интер» не ведёт переговоры ни с одним из этих клубов.

Раджа Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В минувшем сезоне хавбек в 26 матчах чемпионата Италии стал автором шести забитых мячей и семи результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.