«Я не хотел риска для своей семьи». Жиру – о несостоявшемся трансфере в «Лион»

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, из-за чего не перешёл в «Лион» зимой этого года. В своей автобиографии Жиру сообщил, что не отказался от трансфера в «Лион» из-за Карима Бензема, который является воспитанником этого клуба.

«К сожалению, это жестокая правда. Я должен смириться с этим. Я не хотел ни малейшего риска для своей семьи или тренировок неудобства вне футбола, я видел, как некоторые отреагировали», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Напомним, в 2015 году Бензема обвинили в шантаже Матьё Вальбуэна видеозаписью интимного характера. После этого скандала Карим перестал вызываться в сборную Франции, а его место занял Оливье Жиру. В связи с этим некоторые французские фанаты негативно настроены в отношении Жиру.

Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.