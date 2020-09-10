Адольфо Гайч: мне очень хорошо в России

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлениями от Москвы, а также рассказал о болельщиках «армейцев».
«Москва — очень красивый город. Здесь много мест, которые стоит посетить. Когда у меня будет время, я обязательно осмотрю достопримечательности города, но сейчас из-за пандемии это непросто сделать. Я живу один. С помощью приложений общаюсь со своей девушкой, друзьями и семьёй. Мне очень хорошо в России. По вечерам я готовлю дома, а днём ем в клубе. Неделю назад переехал.
Болельщики ЦСКА полны энтузиазма. Они могут петь на протяжении всего матча. В социальных сетях они тоже поддерживают нас. Из-за пандемии разрешено заполнять стадион на 20%, все соблюдают меры предосторожности», — приводит слова Гайча радио Colonia на своей странице в «Твиттере».
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