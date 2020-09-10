«Химки» арендовали Игнатова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов переходит в «Химки» на правах аренды. Он проведёт в подмосковном клубе сезон-2020/2021, сообщает Metaratings. Наши источники подтверждают эту информацию.
Игнатов является воспитанником академии ЦСКА. За «Спартак» полузащитник выступает с 2018 года. Михаил имеет действующий контракт с красно-белыми до окончания сезона-2022/2023. За основную команду игрок провёл 13 матчей и забил один мяч. В текущем сезоне Игнатов выступал в Футбольной национальной лиге за «Спартак-2». Полузащитник провёл семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 20-летнего игрока в € 600 тыс.
После шести туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали три очка и расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.
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