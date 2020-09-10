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Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19

Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19
Футбол / Италия 0

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19, чем подверг опасности здоровье владельцев других клубов и журналистов. 71-летний итальянец имел симптомы заболевания, но не изолировался от людей, сообщает Corriere della Sera.

Де Лаурентис и его супруга почувствовали недомогание после посещения острова Капри и сдали анализы на COVID-19. Несмотря на наличие симптомов, президент отправился на официальную встречу Серии А и контактировал с другими владельцами клубов. Более того, Аурелио даже отобедал с ними.

Прямо во время встречи Де Лаурентис получил результаты теста, сообщил о них остальным и уехал. Даже после этого президент не надел маску и разговаривал с журналистами, не предупредив их о соблюдении социальной дистанции.

Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился COVID-19
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