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Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19

Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19, чем подверг опасности здоровье владельцев других клубов и журналистов. 71-летний итальянец имел симптомы заболевания, но не изолировался от людей, сообщает Corriere della Sera.

Де Лаурентис и его супруга почувствовали недомогание после посещения острова Капри и сдали анализы на COVID-19. Несмотря на наличие симптомов, президент отправился на официальную встречу Серии А и контактировал с другими владельцами клубов. Бо