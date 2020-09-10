Яя Туре может стать игроком клуба Серии А

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Secolo XIX.



По информации источника, агент 37-летнего футболиста связался со «Специей» и предложил услуги ивуарийца новичку итальянской Серии А.



Напомним, последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

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