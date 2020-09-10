АПЛ выпустила заявление о сорвавшейся продаже «Ньюкасла». Лига разочарована реакцией клуба

В английской Премьер-лиге отреагировали на заявление «Ньюкасл Юнайтед» о несостоявшейся продаже клуба инвесторам из Саудовской Аравии.



«Премьер-лига была разочарована и удивлена заявлением «Ньюкасла» о возможном переходе под контроль новых владельцев. Утверждение клуба о том, что лига заблокировала сделку, неверно. Лига несколько раз делилась мнением насчёт потенциальных покупателей клуба. Это мнение было основано на консультациях с юристами. Следовательно, стороны сделали бы ещё один шаг к сделке, если бы предоставили всю необходимую информацию. В таком случае руководство лиги рассмотрело бы сделку. В качестве альтернативы руководство начиная с июня неоднократно предлагало передать дело на рассмотрение в независимый суд.



Также некорректно утверждать, что решения были приняты кем-то одним. Они были анонимно одобрены всеми членами руководства лиги», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» журналиста Роба Харриса.

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам