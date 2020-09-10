Кенни Тете, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Лиона» в «Фулхэм»

«Фулхэм» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Кенни Тете из «Лиона» (Франция).



24-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на четыре года. В соглашении есть опция продления ещё на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.



Сообщалось, что в услугах Тете заинтересован московский «Спартак». Более того, в конце августа появилась информация, что красно-белые согласовали трансфер игрока за € 5 млн.



Тете — воспитанник «Аякса». В «Лион» перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне Кенни принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и отдал одну результативную передачу. С 2015 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.

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