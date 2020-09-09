«Фулхэм» арендовал Альфонса Ареола у «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола перешёл в лондонский «Фулхэм», сообщается на официальном сайте английского клуба. «Фулхэм» арендовал голкипера до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

«Очень рад, что всё это произошло. Когда Скотт Паркер позвонил, возникло хорошее предчувствие. Он сказал, что действительно хочет видеть меня в своей команде. „Фулхэм“ — исторический клуб Лондона, и я много слышал о клубном стадионе. Надеюсь, сезон окажется удачным для нас. Хочу вложить свою энергию и сделать всё, чтобы команда заняла то место, на котором должна быть», — сказал Ареола.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Фулхэма».

27-летний Ареола — воспитанник «ПСЖ». В прошлом сезоне голкипер выступал за мадридский «Реал» на правах аренды.