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Гендиректор «Аталанты»: не боимся ли, что приехал брат Миранчука? Антон тоже хорош

Гендиректор «Аталанты»: не боимся ли, что приехал брат Миранчука? Антон тоже хорош
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы гордимся этим трансфером, мы следили за Алексеем давно. На протяжении последних трёх сезонов. Не боимся ли мы, что приехал его брат? Ну, на крайний случай у нас будет Антон, он тоже хорош. Уверены, что Алексей сможет себя проявить. Понятно, что всё будет непривычно, но он хороший парень и попал сюда в правильное время, чтобы развиваться», — сказал Перкасси в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления ещё на год.

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