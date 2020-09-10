Луис Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может остаться в Испании, несмотря на вероятный уход из стана сине-гранатовых.
Как сообщает Cuatro, 33-летний футболист хочет перейти в «Атлетико», который на днях вступил в борьбу за него. В приглашении Луиса заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, а игрока привлекает возможность продолжить выступления в Примере. Проблемой остаётся высокая зарплата Суареса.
Сообщалось, что главным претендентом на Суареса является «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
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