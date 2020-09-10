Клопп обсудил с Вейналдумом его будущее. Игрок хочет остаться в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провёл беседу с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом, сообщает Sky Sports.



По информации источника, встреча прошла удачно. 29-летний футболист хочет остаться в стане мерсисайдцев и рассчитывает, что за разговором с немецким специалистом последует предложение клуба о новом контракте. Клопп также желает видеть Жоржиньо в команде.



Сообщалось, что в услугах Вейналдума заинтересована «Барселона» и лично новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с игроком по работе в сборной Нидерландов.



Вейналдум играет в «Ливерпуле» с 2016 года. Выступал за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд». Контракт игрока с красными рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 4 мяча.

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