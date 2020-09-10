Иван Игнатьев: игру с Польшей нужно забывать. Верим в выход на Евро-2021

Нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев прокомментировал поражение от команды Польши (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.



«У нас собралась хорошая команда, все друг друга понимают, остаются хорошие шансы на выход в финальную часть, и мы в это верим. О чём говорили после матча? Пришли к тому, что игру нужно забывать и готовиться дальше, а потом уже будет понятно, что, куда и как. У нас был большой перерыв, не было сборов из-за коронавируса. Я рад выступать за любую команду, что за молодёжную, что за главную, если позовут туда, — цитирует Игнатьева „Матч ТВ“.

В отборочном матче чемпионата Европы 2021 года сборная Польши принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил польский полузащитник римского «Лацио» Патрик Дзичек.