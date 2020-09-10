Объявлены даты выборов президента «Барселоны»

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала информацию о предстоящих выборах президента клуба.
Провести выборы было решено 20 и 21 марта 2020 года. Обычно процедура проходит в течение одного дня, однако в этот раз в связи с борьбой с коронавирусом её растянут на два дня. По этой же причине решено провести выборы в нескольких местах, в то время как раньше локация была одна.
Действующим президентом «Барселоны» является Хосеп Мария Бартомеу, занявший пост в 2014 году. В концовке минувшего сезона команда вылетела из Лиги чемпионов, разгромно проиграв «Баварии» (2:8), а по окончании кампании капитан команды нападающий Лионель Месси выразил желание покинуть клуб. Болельщики, которые и ранее были недовольны работой главы «Барселоны», пришли в ярость и устроили акции протеста. Каталонцы в итоге не отпустили Месси, и он остался в команде.
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