«Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева

Как стало известно «Чемпионату», английский «Саутгемптон» изучает возможность подписания бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур». Единственный момент, который является сдерживающим фактором в переговорах, — «Саутгемптону» нужен чистый опорник, а Кузяев за последнее время не имел постоянной практики на этой позиции. Впрочем, руководство англичан всё равно серьезно изучает этот вариант и может подписать россиянина.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 — Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.
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