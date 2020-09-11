«Арсенал» готов продать Мартинеса. Лондонцы просят «Виллу» заплатить свыше € 16,4 млн

«Арсенал» решил продать голкипера Дамиана Мартинеса, сообщает The Independent.
Лондонский клуб продолжит переговоры с «Астон Виллой», которая, как ожидается, улучшит свое предложение. которое сейчас составляет £ 15 млн (€ 16,4 млн).
Мартинес уже согласовал личные условия контракта с «Виллой». Футболист подпишет четырехлетний контракт с зарплатой £ 60 тысяч (€ 65,6 тысяч) в неделю. Мартинес хочет остаться в Премьер-лиге, несмотря на твёрдый интерес со стороны «Вильярреала».
Испанский вратарь перешёл в молодёжную команду «Арсенала» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2010 года. За основную команду голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с «канонирами» действителен до лета 2022 года.
В минувшем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне, 9 из которых отстоял на ноль, пропустил 24 забитых мяча и получил 2 жёлтые карточки.
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