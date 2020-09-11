Эль-Шаарави разрешили покинуть Китай. На него претендуют «ПСЖ», «Ювентус» и «Арсенал»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави должен в скором времени вернуться в Европу.



Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», китайский клуб разрешил 27-летнему футболисту уйти в аренду. К брату и агенту форварда Мануэлю уже обратилось множество клубов. В число претендентов на Стефана входят «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Арсенал» и «Рома», за которую он уже выступал ранее.



Эль-Шаарави перебрался в «Шанхай Шэньхуа» в 2019 году из «Ромы», в которой провёл три с половиной года. В ходе своей карьеры форвард также защищал цвета «Милана» и «Дженоа», а также играл на правах аренды за «Монако» и «Падову».



В нынешнем розыгрыше китайской Суперлиги итальянец принял участие в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави