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Эль-Шаарави разрешили покинуть Китай. На него претендуют «ПСЖ», «Ювентус» и «Арсенал»

Эль-Шаарави разрешили покинуть Китай. На него претендуют «ПСЖ», «Ювентус» и «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави должен в скором времени вернуться в Европу.

Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», китайский клуб разрешил 27-летнему футболисту уйти в аренду. К брату и агенту форварда Мануэлю уже обратилось множество клубов. В число претендентов на Стефана входят «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Арсенал» и «Рома», за которую он уже выступал ранее.

Эль-Шаарави перебрался в «Шанхай Шэньхуа» в 2019 году из «Ромы», в которой провёл три с половиной года. В ходе своей карьеры форвард также защищал цвета «Милана» и «Дженоа», а также играл на правах аренды за «Монако» и «Падову».

В нынешнем розыгрыше китайской Суперлиги итальянец принял участие в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

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