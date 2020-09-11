«Ливерпуль» представил третий комплект формы с шахматным узором

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в предстоящем сезоне.
Футболка выполнена в чёрном и сером цветах с шахматным узором. Логотип титульного спонсора сделан белым, а эмблема клуба, номер и фамилия игрока – красными. Воротник выполнен в этих же цветах. Шорты будут чёрными.
Отмечается, что на такой дизайн разработчиков вдохновили флаги с аналогичным узором, которые приносят на матчи фанаты клуба. Техническим спонсором мерсисайдцев начиная с этого сезона является американская фирма Nike.
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»
В минувшем сезоне «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. В 1-м туре грядущего розыгрыша Премьер-лиги красные на своём поле встретятся с «Лидс Юнайтед». Матч состоится завтра, 12 сентября, начало – в 19:30 мск.
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