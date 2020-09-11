Яка Бийол подписался на официальный «инстаграм» «Ганновера»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подписался на аккаунт «Ганновера» в «Инстаграме». Ранее в СМИ появилась информация, что немецкий клуб заинтересован в приобретении 21-летнего словенца.
Опорный полузащитник пополнил ряды ЦСКА в 2018 году, когда перешёл из «Рудара» за € 400 тыс. Действующий контракт Бийола с «армейцами» рассчитан до 2023 года. Всего Яка провёл за ЦСКА 65 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
В сезоне-2020/2021 полузащитник потерял место в основном составе и вышел на замену всего четыре раза. В общей сложности Бийол провёл на поле 53 минуты, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость словенца в € 2,5 млн. Главными претендентами на Бийола являются «Ганновер» и «Анкарагюджю».
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