Евгений Ловчев рассказал, почему на роль Стрельцова выбрали актёра Петрова

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, по каким критериям выбирали актёра на главную роль в фильме «Стрельцов».

«Меня позвали в ресторанчик на Шаболовке. Ребята стали делиться воспоминаниями: «Вот это не нужно показывать. И это не стоит. Тему того, что он в тюрьме сидел, вообще лучше обойти. А то про Валерку Харламова сняли фильм — там и другое всё, и не похоже». Помню, взял тогда слово: «Ребята, вы должны понимать, что целое поколение не помнит этих эпизодов. Это фильм о величии человека, а не о том, что здесь тот поступил так, а там иначе. Не может быть такого, что мы сейчас расскажем истории и все они окажутся в сценарии.

Мы спросили: а кто будет в главной роли? Я толком не знал тогда, кто такой Петров. Он говорит: «Есть два кандидата: один по фигуре похож на Эдуарда Анатольевича, а второй сильнее как актёр». Речь шла о Владимире Яглыче и Александре Петрове. Я не мессия, но мне казалось, что Стрельцов должен был быть узнаваемой фигурой… Всё-таки крупный был человек. Мне казалось, что Яглыч более похож: он массивный такой, да и по фигуре подходил», — рассказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.