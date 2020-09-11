Тедеско рассказал о готовности Кокорина и других игроков «Спартака» к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о функциональной готовности своих подопечных, многие из которых выходили на поле в матчах сборных, к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Пауза на сборные – это непростое время, футболисты возвращаются в разное время. Зобнин и Джикия сыграли все матчи, Бакаев сыграл один матч, а Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали всю неделю нагрузки, и сегодня все более-менее в форме. Все тренировались в полном объёме.
С Кокориным, надеемся, всё будет хорошо. Он в основной группе, начал на прошлой неделе. Вариант его выхода на поле есть», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 11 сентября 2020
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