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Тедеско рассказал о готовности Кокорина и других игроков «Спартака» к матчу с ЦСКА

Тедеско рассказал о готовности Кокорина и других игроков «Спартака» к матчу с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о функциональной готовности своих подопечных, многие из которых выходили на поле в матчах сборных, к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Пауза на сборные – это непростое время, футболисты возвращаются в разное время. Зобнин и Джикия сыграли все матчи, Бакаев сыграл один матч, а Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали всю неделю нагрузки, и сегодня все более-менее в форме. Все тренировались в полном объёме.

С Кокориным, надеемся, всё будет хорошо. Он в основной группе, начал на прошлой неделе. Вариант его выхода на поле есть», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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