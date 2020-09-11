Тедеско: у Кутепова есть амбиции, он хочет играть. Наши двери открыты для диалога

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации защитника Ильи Кутепова, который может покинуть команду из-за отсутствия игровой практики.



«По Илье ситуация такая: связка наших защитников в лице Жиго, Маслова и Джикии показывает хорошую игру. У такого игрока, как Кутепов, есть амбиции, он хочет играть. Наши двери открыты для диалога, если он хочет играть и биться за место либо выбрать другой путь. Повторюсь, мы открыты к диалогу и честно общаемся с игроками», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Кутепов является воспитанником «Спартака». В сезоне-2019/2020 футболист принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Контракт 27-летнего защитника с московским клубом действует до лета 2021 года. С 2016 по 2018 год Илья вызывался в сборную России.