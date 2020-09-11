Понсе готов к матчу с ЦСКА. У Глушенкова развилась гематома, он не в общей группе
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии нападающих Эсекьеля Понсе и Максима Глушенкова в преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Глушенков получил травму, развилась гематома, отслеживаем его состояние. Сегодня он был не в общей группе. Дальше будем смотреть за его состоянием.
Понсе тренировался в общей группе, ещё с прошлой недели. Он полностью готов играть, находится в форме», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасёв.
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