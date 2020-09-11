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Сигурдссон: «Спартак» первый в таблице, но мы хотим это изменить

Сигурдссон: «Спартак» первый в таблице, но мы хотим это изменить
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком» и настрое «армейцев».

«К «Спартаку» готовимся так же, как и к любому другому противостоянию. Понятно, что будет крайне непростой поединок. Это дерби, и мы с нетерпением и вдохновением ждём матча. Постараемся подойти к нему в 100-процентной боевой готовности.

«Спартак», конечно, прибавил, раз добивается положительных результатов и идёт первым в таблице. Но мы хотим это изменить», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги полузащитник ЦСКА провёл пять матчей и отдал одну голевую передачу. В Лиге наций Сигурдссон сыграл две встречи и не отметился результативными действиями.

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