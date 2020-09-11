Мостовой — о возможной продаже Кокорина, Жиго и Понсе: на эти деньги можно пятерых купить

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальной продаже игроков красно-белых Александра Кокорина, Эсекьеля Понсе и Самуэля Жиго.

«Если по Понсе есть щедрое предложение, то лучше его продать. Если мне не изменяет память, его взяли за четыре миллиона максимум. Если так, „Спартак“ уже начал зарабатывать.

По Жиго. Если дадут хорошие деньги, почему бы тоже не отдать. Понятное дело, что он наряду с Джикией основной защитник, но такое бывает во всех командах. Но это всё-таки не Роналду и не Месси, хотя и этих можно заменить.



Что касается Кокорина, если и по нему есть предложение, тоже можно рассмотреть. По всем троим игрокам можно разговаривать, всё зависит от цены. На хорошие деньги можно ещё пятерых купить. У «Спартака» есть глубина состава. Если брать Кокорина, то мы его вспоминаем, а он ещё ни одной игры не сыграл", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.