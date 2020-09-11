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Евсеев: фантастика! Сидим в саранском аэропорту — у водителя нет справки о тесте на ковид

Евсеев: фантастика! Сидим в саранском аэропорту — у водителя нет справки о тесте на ковид
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о прибытии команды в Саранск, где ей предстоит сыграть с «Тамбовом».

«Фантастика! Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель — ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на ковид. Почему её нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении. Сказать, что удивлены, — ничего не сказать», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября.

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ранее прокомментировал информацию о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.

В «Уфе» отреагировали на возможный бойкот матча РПЛ со стороны «Тамбова»
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