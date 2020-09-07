В «Уфе» отреагировали на возможный бойкот матча РПЛ со стороны «Тамбова»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.
«Руководить клубами в регионах — это не фунт изюма и даже не полфунта. Спонсоры уходят, год будет финансово тяжёлым из-за коронавируса. Надо предпринять все меры властям Тамбовской области, футбольным властям, пойти навстречу и что-то сделать. Футбол в регионах надо сохранять. Нужно думать о потолках зарплат, стимулирующих мерах. Богатые клубы живут, а в регионах нам очень тяжело. Присоединяюсь к беде «Тамбова». Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть. Также хотим видеть борьбу в чемпионате, в том числе среди клубов из регионов», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября.
- 7 сентября 2020
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