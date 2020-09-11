Евсеев — о ситуации с водителем автобуса: почему вообще такие вопросы должны возникать?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию с водителем автобуса по прилёте в Саранск на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

Накануне наставник уфимцев Вадим Евсеев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.

«Вопрос решили. Но почему вообще такие вопросы должны возникать? Уже в отеле», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.



Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ранее прокомментировал информацию, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.