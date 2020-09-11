Евсеев — о ситуации с водителем автобуса: почему вообще такие вопросы должны возникать?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ситуацию с водителем автобуса по прилёте в Саранск на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Накануне наставник уфимцев Вадим Евсеев выложил пост в своём «инстаграме», в котором рассказал, что водитель автобуса, забиравший команду из саранского аэропорта, не имел справки об отсутствии коронавируса.
«Вопрос решили. Но почему вообще такие вопросы должны возникать? Уже в отеле», — написал Евсеев в «Инстаграме».
Матч «Тамбов» — «Уфа» запланирован на 12 сентября. Начало — в 13:45 мск.
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов ранее прокомментировал информацию, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 7-го тура чемпионата России с его командой из-за задолженности по зарплате.
- 11 сентября 2020
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:29
-
17:16
-
17:07
-
16:45
-
16:36