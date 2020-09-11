Яя Туре: хотел бы поиграть в Серии А. Дело не в деньгах, а в футболе

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре заявил, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Карьера не будет длиться вечно. Знаю, мне осталось сыграть 1–2 сезона. Не понимал, как сильно буду скучать по футболу. Скучаю по энергии, раздевалке, командному духу и чувству, которое испытываешь, когда выигрываешь матчи.



Хотел бы выступать в Италии, поскольку никогда не играл там раньше. Может быть, поиграл бы во Франции или Англии, от которых у меня остались прекрасные воспоминания. Готов к любому вызову, который будет в Серии А. Дело не в деньгах, а в футболе. Хочу играть, потому что знаю, что ещё могу играть», — цитирует Туре Football Italia.

По информации источника, агент 37-летнего футболиста связался со «Специей» и предложил услуги ивуарийца новичку итальянской Серии А.