Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яя Туре: хотел бы поиграть в Серии А. Дело не в деньгах, а в футболе

Яя Туре: хотел бы поиграть в Серии А. Дело не в деньгах, а в футболе
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре заявил, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Карьера не будет длиться вечно. Знаю, мне осталось сыграть 1–2 сезона. Не понимал, как сильно буду скучать по футболу. Скучаю по энергии, раздевалке, командному духу и чувству, которое испытываешь, когда выигрываешь матчи.

Хотел бы выступать в Италии, поскольку никогда не играл там раньше. Может быть, поиграл бы во Франции или Англии, от которых у меня остались прекрасные воспоминания. Готов к любому вызову, который будет в Серии А. Дело не в деньгах, а в футболе. Хочу играть, потому что знаю, что ещё могу играть», — цитирует Туре Football Italia.

По информации источника, агент 37-летнего футболиста связался со «Специей» и предложил услуги ивуарийца новичку итальянской Серии А.

Яя Туре может стать игроком клуба Серии А
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020