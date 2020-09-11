Гаттузо: Кулибали не уйдёт, если клуб не получит требуемую сумму. Милика в команде уже нет

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что нападающий команды Аркадиуш Милик отсутствует в расположении клуба, а защитник Калиду Кулибали не уйдет, если клуб не получит запрошенную сумму.



Милик пропустил товарищеский матч с «Пескарой» (4:0) на фоне переговоров с «Ромой», «Ювентусом» и «Тоттенхэм Хотспур».



«В прошлом году мы были очень откровенны с Миликом, мы сказали ему, что он должен продлить свой контракт, но он отказался. Аркадиуш знает наше мнение по этому поводу. Если он не найдёт другой клуб, то ему будет нелегко, потому что мы уже подписали двух нападающих. Для него нет места.

За Кулибали клуб просит фиксированную цену, и если клуб не получит запрашиваемые деньги, он не уйдёт", — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сообщалось, что главным претендентом на 29-летнего Кулибали является «Манчестер Сити». 26-летний Милик входит в сферу интересов туринского «Ювентуса».