«Болонья» предложила киевскому «Динамо» € 10 млн за Супрягу

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в «Болонье». Итальянский клуб предложил за футболиста € 10 млн, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Динамо» требует за 20-летнего нападающего € 15 млн. Переговоры продолжаются, стороны обсудят условия сделки на выходных.
Ранее о приобретении украинского нападающего, кроме «Болоньи», задумались «Торино» и «Аталанта». Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пока не собирается продавать Супрягу.
В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 голов, отдал одну результативную передачу.
Сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассматривается «Болоньей» в качестве варианта усиления атаки в случае, если не получится приобрести Супрягу.
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