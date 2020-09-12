Поль Погба вернулся к тренировкам с «МЮ», но рискует пропустить первую игру в АПЛ

27-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернулся к тренировкам с английским клубом после того, как в расположении сборной Франции у игрока было выявлено заражение коронавирусом, сообщает Sky Sports.

«Погба пропустил несколько тренировок из-за заболевания коронавирусом, но у ему никогда не требуется много времени, чтобы набрать форму. Он очень много работал, чтобы, как можно скорее, вернуться на поле. Надеюсь, он будет готов к следующим выходным, но я не уверен в этом на 100%», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что встреча 1-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед», которая должна была состояться сегодня, 12 сентября, перенесена на более поздний срок. Таким образом, свою первую игру в АПЛ манкунианцы проведут во 2-м туре АПЛ в домашнем матче с «Кристал Пэлас» 19 сентября.