Погба хочет вернуться в «Ювентус» и планирует перейти туда через год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб неоднократно запрашивал трансфер француза, но «красные дьяволы» устанавливали на хавбека высокий ценник — около € 130 млн. Погба хотелось бы сменить обстановку и снова поиграть в Италии. Планируется, что Поль дождётся окончания сезона-2020/2021 и уйдёт из английской команды по меньшей цене.
Ранее агент игрока Мино Райола сказал, что переговоры о продлении ведутся «очень спокойно, без давления». По мнению итальянского издания, представитель Погба специально тянет время, понимая, что контракт не будет продлён.
Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.
- 6 сентября 2020
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:11
-
19:07