Погба хочет вернуться в «Ювентус» и планирует перейти туда через год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб неоднократно запрашивал трансфер француза, но «красные дьяволы» устанавливали на хавбека высокий ценник — около € 130 млн. Погба хотелось бы сменить обстановку и снова поиграть в Италии. Планируется, что Поль дождётся окончания сезона-2020/2021 и уйдёт из английской команды по меньшей цене.

Ранее агент игрока Мино Райола сказал, что переговоры о продлении ведутся «очень спокойно, без давления». По мнению итальянского издания, представитель Погба специально тянет время, понимая, что контракт не будет продлён.

Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.