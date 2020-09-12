Экс-игрок ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо, ныне выступающий на родине за «Фламенго», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, информирует Mercado do Futebol.

Приобретение Витиньо из московского ЦСКА в 2018 году за € 12 млн до сих пор разделяет болельщиков «Фламенго» на два лагеря. Одни видят в игроке идеальную замену Винисиусу Жуниору, перешедшему в мадридский «Реал», а другие считают, что Витиньо недостоин 11-го номера на футболке, а его игра не соответствует сумме его трансфера.

Несмотря на эти разговоры Витиньо пользуется спросом на рынке. Так, по сообщениям бразильской прессы, «Аль Фатех» из Саудовской Аравии уже сделал предложение «Фламенго» в размере € 4,7 млн, которое может быть принято уже в ближайшее время после согласования нескольких деталей.

Контракт 26-летнего нападающего с «Фламенго» рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,8 млн. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.