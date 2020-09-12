«Тамбов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:45

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Тамбов» – «Уфа». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 13:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).



«Тамбов» набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 12-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.