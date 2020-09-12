Форвард ПСВ может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»
Нападающий эйндховенского ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, «Аталанта» договорилась с нидерландским клубом о трансфере. Контракт Ламмерса с клубом из Бергамо будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего футболиста составит € 8 млн.
Ламмерс выступает за основную команду ПСВ с 2016 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 7 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона.
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