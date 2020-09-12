«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде попал в сферу интересов мадридского «Реала» и «Барселоны». Оба клуба нацелены на приобретение игрока после победы команды в Лиге Европы, сообщает Mundo Deportivo.
Главной преградой для претендентов выглядит сумма отступных — € 75 млн. «Севилья» не намерена расставаться с основным центральным защитником. 21-летний француз пополнил ряды команды в 2019 году, перейдя из «Бордо» за € 25 млн. В сезоне-2019/2020 Кунде провёл 40 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Обладатель титула Лиги Европы, сыграл в финале с «Интером» (3:2) все 90 минут.
Действующий контакт игрока с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 30 млн.
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