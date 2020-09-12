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«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с днём рождения на трёх языках

«Спартак» поздравил Доменико Тедеско с днём рождения на трёх языках
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» поздравил главного тренера команды Доменико Тедеско с днём рождения. Сегодня, 12 сентября, немецкому специалисту исполняется 35 лет.

«С днём рождения, Доменико!» — поздравила пресс-служба красно-белых на странице в соцсети на русском, итальянском и немецком языках.

Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

В октябре 2019 года «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера. Специалист сменил на этом посту Олега Кононова. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с ЦСКА.

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