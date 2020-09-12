«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Уфой». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился победой тамбовской команды со счётом 2:0.
В конце первого тайма, на 42-й минуте встречи, счёт открыл защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко. Результативную передачу отдал защитник тамбовской команды Александр Каплиенко. На 79-й минуте нападающий Михаил Костюков упрочил преимущество «Тамбова», забив гол после передачи форварда тамбовчан Кирилла Панченко.
«Тамбов» набрал семь очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в шести встречах набравший 14 очков.
- 12 сентября 2020
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