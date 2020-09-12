«Ахмат» — «Сочи»: Антон Заболотный не попал в заявку на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Анхель Ромеро, Кармаев, Иванов, Кадыров Х., Умаев, Швец, Харин, Кадыров А., Мелкадзе.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Юсупов, Миладинович, Пруцев, Калугин, Колдунов, Боковой, Юрганов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).
Грозненский «Ахмат» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (12) — на 3-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
- 12 сентября 2020
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
14:40
-
14:18
-
14:01
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48