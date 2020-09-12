«Ахмат» — «Сочи»: Антон Заболотный не попал в заявку на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Анхель Ромеро, Кармаев, Иванов, Кадыров Х., Умаев, Швец, Харин, Кадыров А., Мелкадзе.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко, Жоаозиньо.



Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Юсупов, Миладинович, Пруцев, Калугин, Колдунов, Боковой, Юрганов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).



Грозненский «Ахмат» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (12) — на 3-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).