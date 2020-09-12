Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Химки»

Екатеринбургский «Урал» одержал победу (3:1) в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

На 14-й минуте Панюков получил передачу в центре штрафной, защитник Идову пошёл в отбор, но попал по ногам форварду «Урала», после чего был назначен пенальти. На 15-й минуте его реализовал Эрик Бикфалви. Спустя семь минут хозяева удвоили преимущество. Эль-Кабир от угла поля исполнил навес в штрафную, Страндберг выскочил на мяч и в касание переправил его в дальнюю девятку.

Во втором тайме «Химкам» удалось отыграть один мяч. На 52-й минуте встречи Корян разыграл с партнёром стеночку в штрафной «Урала» и пробил в дальний нижний угол ворот. На 67-й минуте Бикфалви, оформив дубль, вновь установил комфортное преимущество хозяев — 3:1.

«Урал» набрал 9 очков в 7 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (3) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).