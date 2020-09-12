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«Зенит» не пытался купить Эриксена

«Зенит» не пытался купить Эриксена
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» не вёл с «Интером» переговоров о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Более того, «Зенит» даже не интересовался игроком сборной Дании.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и Кристиану Эриксену. «Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — сказал Медведев. В СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Эриксена и переключил внимание на Фекира.

Эриксен перешёл в «Интер» из английского «Тоттенхэма» зимой 2020 года, сумма трансфера составила € 20 млн.

Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену
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