«Зенит» не пытался купить Эриксена

Петербургский «Зенит» не вёл с «Интером» переговоров о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Более того, «Зенит» даже не интересовался игроком сборной Дании.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и Кристиану Эриксену. «Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — сказал Медведев. В СМИ появилась информация, что «Зенит» не смог договориться с «Интером» о трансфере Эриксена и переключил внимание на Фекира.



Эриксен перешёл в «Интер» из английского «Тоттенхэма» зимой 2020 года, сумма трансфера составила € 20 млн.