Руководство «Валенсии» попросило агента Черышева найти ему новый клуб

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может покинуть испанский клуб в это трансферное окно, сообщает Cadena SER.
Руководство клуба попросило агента российского игрока до 5 октября найти ему новую команду.
Сообщалось, что Черышев не намерен покидать команду в это трансферное окно. 29-летний россиянин вновь получил возможность вернуться на родину, когда недавно к нему обратился «Краснодар». Предложение «быков» было выгодным в финансовом плане, однако Денис его отклонил. Отказывался от перехода и в клуб из Москвы. Утверждалось, что речь идёт о ЦСКА или «Спартаке».
Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В «Валенсию» перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили контракт хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн.
В минувшем сезоне Денис провёл 24 матча в испанской Примере, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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