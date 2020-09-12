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Руководство «Валенсии» попросило агента Черышева найти ему новый клуб

Руководство «Валенсии» попросило агента Черышева найти ему новый клуб
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может покинуть испанский клуб в это трансферное окно, сообщает Cadena SER.

Руководство клуба попросило агента российского игрока до 5 октября найти ему новую команду.

Сообщалось, что Черышев не намерен покидать команду в это трансферное окно. 29-летний россиянин вновь получил возможность вернуться на родину, когда недавно к нему обратился «Краснодар». Предложение «быков» было выгодным в финансовом плане, однако Денис его отклонил. Отказывался от перехода и в клуб из Москвы. Утверждалось, что речь идёт о ЦСКА или «Спартаке».

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В «Валенсию» перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили контракт хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн.

В минувшем сезоне Денис провёл 24 матча в испанской Примере, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Денис Черышев отклонил выгодное предложение «Краснодара»
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