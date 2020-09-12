«Молодцы». Ивелин Попов опубликовал фото из победной раздевалки «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов на своей странице в «Инстаграме» выложил фото из раздевалки команды после победы в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Молодцы», — написал Попов.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» уступил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на 25-й минуте матча. Жоаозиньо поборолся и сделал передачу вперёд, Никита Бурмистров отдал на Нобоа, который с дальней дистанции вогнал мяч в угол ворот.

Грозненский «Ахмат» набрал в 7 матчах 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) поднялся на первое место. Московский «Спартак» (14) — на 2-й строчке, у красно-белых есть матч в запасе — 13 сентября они сыграют с ЦСКА.